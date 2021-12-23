ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 700 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 423 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 633 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 596 milyon 400 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 500 bin varil (yüzde 2,5) artışla 224 milyon 100 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 277 bin varil azalarak 6 milyon 194 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 766 bin varil azalarak 2 milyon 879 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11-17 Aralık haftasında 95 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 54 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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