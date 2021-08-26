ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak yaklaşık 432 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 37 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 225 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 193 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 157 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 619 bin varil azalarak 2 milyon 812 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Ağustos haftasında 5 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 823 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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