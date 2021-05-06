ABD'nin ham petrol stokları azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 485 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon varil azalarak 633 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 700 bin varil artışla 235 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 164 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 451 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 581 bin varil artarak 4 milyon 122 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Nisan'da 15 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 357 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gomes Salih Uçan Serdar Aziz Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 09:38:53. #1.16#

title