ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak yaklaşık 492 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 154 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil azalarak 636 milyon 700 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 300,000 varil artışla 234 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 411 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 852 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 855 bin varil azalarak 2 milyon 579 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 3-9 Nisan haftasında 100 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 457 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow