ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 900 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil (yüzde 0,2) azalarak yaklaşık 501 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 637 milyon 800 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azalışla 230 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 523 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 145 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 693 bin varil artarak 3 milyon 174 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 20-26 Mart haftasında 90 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 545 bin varile yükseldi.

EIA'nın Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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