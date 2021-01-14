ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

14.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:12
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 482,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,4 milyon varil (yüzde 1,8) artışla 245,5 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 870 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 239 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 621 bin varil azalarak 3 milyon 11 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Ocak haftasında 3 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 511 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,1 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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