ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalışla 485,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,5 milyon varil (yüzde 1,9) artışla 241,1 milyon varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 43 bin varil artarak yaklaşık 5,4 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 7 bin varil artarak 3,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Aralık-1 Ocak haftasında 1000 varil artarak yaklaşık 11,5 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow