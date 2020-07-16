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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,5 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
16.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:15

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,5 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 531,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 5,7 milyon artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil artışla 656,1 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,1 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 248,5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 640 bin varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,8 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1,82 milyon varil azalarak 5,56 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 156 bin varil artışla 2,54 milyon varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 4-10 Temmuz döneminde 41 bin varil düşüşle yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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