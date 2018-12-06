ABD'nin Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,3 milyon varil azalarak, piyasa beklentisinin çok üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,3 milyon varil (yüzde 1,6) düşüşle 443,2 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,6 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 649,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 226,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,3 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 800 bin varil azalmıştı.

Petrol üretimi rekor seviyede seyretti

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 943 bin varil azalışla 7,2 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 761 bin varil yükselerek 3,2 milyon varile çıktı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama bin varil artış gösterdi. Söz konusu artış Alaska eyaletindeki üretimden kaynaklanırken, diğer eyaletlerde ise değişiklik olmadı.

Böylece, 24-30 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil olurken, ülke tarihindeki rekor seviyesinde seyretmeye devam etti.

Ülkenin ham petrol üretimi de son 47 haftada 38 kez artış gösterdi.

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.