ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) artarak yaklaşık 413 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 592 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 5 milyon 900 bin varil (yüzde 2,4) artışla 246 milyon 600 bin varile çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 675 bin varil artarak 6 milyon 745 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 655 bin varil artarak 2 milyon 610 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 8-14 Ocak haftasında 6 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 155 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 240 bin varil olması bekleniyor.