ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) artarak yaklaşık 439 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 haftanın ardından ilk kez artış gösterdi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 100 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 236 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 875 bin varil artarak yaklaşık 7 milyon 97 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 562 bin varil azalışla 2 milyon 463 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Temmuz haftasında 56 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 778 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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