ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 486 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalarak 630 milyon 100 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil azalışla 234 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 923 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 411 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 510 bin varil artarak 3 milyon 306 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 8-14 Mayıs'ta 5 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 456 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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