ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

22.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:38
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 400 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 400 bin varil (yüzde 0,9) artışla yaklaşık 486 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 300 bin varil (yüzde 0,1) düşüşle 245 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 194 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 45 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 760 bin varil azalarak 2 milyon 251 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Ocak haftasında 5 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 506 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,1 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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