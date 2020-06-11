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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı
11.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:08

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 538,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 2,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 2,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 650 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 0,9 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 258,7 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 71 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 2,8 milyon varil artış kaydetmişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 685 bin varil artarak 6,8 milyon varile ulaşırken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 355 bin varil azaldı ve 2,4 milyon varile düştü.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 30 Mayıs-5 Haziran döneminde ortalama 120 bin varil düşüşle yaklaşık 11,1 milyon varile geriledi. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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