ABD'nin Haitililer'e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor - Haberler
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ABD'nin Haitililer'e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika'ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili'yi topluca sınırdışı etti.

Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika'ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili'yi topluca sınırdışı etti. Ancak yönetimin kullandığı yöntemler, tartışma yarattı

ABD'nin Haitililer'e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor
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Haber: ABD'nin Haitililer'e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor - Haberler
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