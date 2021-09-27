ABD'nin Haitililer'e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor
Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika'ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili'yi topluca sınırdışı etti.
Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika'ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili'yi topluca sınırdışı etti. Ancak yönetimin kullandığı yöntemler, tartışma yarattı
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