ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti - Haberler
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BBC

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

BBC - Haberler | Dünya
ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

Daniel Foote, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderdiği istifa mektubunda, ülkesinin göçmenleri silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere geri göndermesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek istifa etti.

Daniel Foote, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderdiği istifa mektubunda, ülkesinin göçmenleri silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere geri göndermesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Foote, "ABD'nin binlerce Haitili mülteci ve kayıt dışı göçmeni sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı kararı ile ilişkilendirilmek istemiyorum" dedi.

ABD geçtiğimiz hafta ülkedeki binlerce Haitili göçmeni uçaklarla Meksika sınırı yakınlarındaki bir kasabaya göndermeye başlamıştı.

13 bine yakın göçmen buradaki bir köprünün altına sığınmıştı.

Sınırda at üstündeki güvenlik güçlerinin ellerindeki dizginlerle ABD-Meksika sınırındaki Rio Nehri'ni geçmeye çalışan göçmenleri geri püskürtmeye çalıştığı görüntüler, tepki çekmişti.

ABD kamuoyunda, Fransız haber ajansı AFP'ye ait bir fotoğrafın ülkenin karanlık kölelik tarihini hatırlattığı yorumları da yapılmıştı.

Haitili göçmenler, Texas yakınlarındaki bir sınır kasabasında bulunan derme çatma kamplarda, kavurucu sıcaklar altında beklemeyi sürdürüyor.

Yerel yetkililer, göçmenlere gıda ve temizlik gibi temel hizmetleri ulaştırmakta zorlanıyor.

Kamplarda sadece Haiti'den değil; Küba, Peru, Venezuela ve Nikaragua'dan gelen göçmenler de var.

Haiti, bu yıl hem siyasi çalkantılar hem de doğal afetlerle sarsıldı.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse Temmuz ayında bir suikast girişiminde öldürüldü.

Ardından Ağustos ayında ülke yeni bir şiddetli depremle sarsıldı. Can kaybı 2 bini aştı, 30 binden fazla aile de evsiz kaldı.

Bu gelişmeler, ülkeden büyük bir göç dalgası yaşanması ile sonuçlandı.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

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