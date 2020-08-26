ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı

NEW ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı
26.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:47

NEW ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyen ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgası 4'üncü kategoriye çıktı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Laura kasırgasının "son derece tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

Saatte 225 kilometre hızla ilerleyen kasırganın, yerel saat ile perşembe günü saat 01.00 civarı Texas ile Louisiana'ya vurması bekleniyor.

Louisiana, Texas'ın güneydoğusu ve Mississippi eyaletleri için hortum uyarıları da yapıldı. Şiddetli rüzgar ve su baskınlarının beklendiği Louisiana ve Texas'ta, yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselmeye başladı.

Yetkililer, şiddetli ve yıkıcı fırtına dalgalarının kıyı şeridinden yaklaşık 50 kilometre içeri ulaşabileceği uyarısı da yaptı.

Texas ile Louisiana'da yarım milyona yakın kişinin tahliyesi istendi. ABD basınında yer alan haberlere göre her iki eyalette 430 binden fazla ev, kasırga nedeniyle zarar görme riski taşıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Sağlık
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden...
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Dünya
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Dönmez Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Anne Barcelona Musa Orhan
Şu an buradasınız: ABD'nin güneyinde ilerleyen Laura kasırgası 4. kategoriye çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 23:50:38. #1.14#
title