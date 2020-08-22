ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtına endişeye neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtına endişeye neden oldu

ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtınanın güneydeki bazı eyaletleri ciddi şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.

ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtına endişeye neden oldu
22.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:24

ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtınanın güneydeki bazı eyaletleri ciddi şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtına aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru hareket ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, Laura'nın Porto Rico üzerinde ciddi yağışlar bıraktığını, Marco'nun ise Yucatan Yarımadası civarında seyrettiğini açıkladı.

Söz konusu iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine erişmesinin muhtemel olduğunu belirten yetkililer, bu durumunda ABD'nin güney sahillerinin "tarihi ölçekte" tahribat görebileceği uyarısında bulundu. Özellikle Teksas ve Louisiana eyaletlerinin söz konusu fırtınaların hedefi olabileceği kaydedildi.

Colorado State Üniversitesinden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach, 1900'lü yılların başından bu yana ABD'nin güney sahillerini iki kasırganın aynı anda vurmadığını, bunun gerçekleşmesi durumunda bir ilk olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit...
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 3. Sayfa
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 3. Sayfa
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtına endişeye neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 20:39:08. #1.14#
title