ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada çıkan yangın nedeniyle yüzlerce ev boşaltıldı
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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada çıkan yangın nedeniyle yüzlerce ev boşaltıldı

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada çıkan yangın nedeniyle yüzlerce ev boşaltıldı

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada çıkan yangın dolayısıyla birçok yapı küle döndü ve en az 400 ev tahliye edildi.

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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada çıkan yangın dolayısıyla birçok yapı küle döndü ve en az 400 ev tahliye edildi.

Pennington İlçesi Şerif Ofisi yetkilileri, eyaletteki Rapid kentinin kuzeybatısında bulunan Nemo bölgesindeki bir özel mülkiyette yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, yangında birçok yapının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangın için yaklaşık 250 itfaiyecinin görevlendirildiğini söyleyen yetkililer, kuvvetli rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti.

Yetkililer, Rapid'in kuzeybatısında 2 noktada daha yangın çıktığı ve bu yangınların en az 30 hektarlık alana yayıldığı bilgisini paylaştı.

Yangınlar nedeniyle Rapid'in kuzeybatısındaki 400'den fazla evin boşaltıldığını aktaran yetkililer, felaketlerde can kaybı veya yaralanan olmadığını söyledi.

Yetkililer, yangınla ilgili alınan önlemler kapsamında, eyaletteki Rushmore Dağı'nın Siyah Tepeler'deki kayalıklarda bulunan ve üzerinde bazı eski ABD Başkanlarının dev heykellerinin olduğu Rushmore Dağı Anıtı ve etrafındaki yolların en az iki gün kapalı olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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