ABD Savaş Gemileriyle Gözdağı Verdi, Çin Bölgeyi Terk Etmeleri İçin Savaş Uçaklarıyla Uyardı

ABD'nin iki savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'nde Pekin'e gözdağı verdiği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı, ABD gemilerinin bölgeyi terk etmeleri için gemilerle ve uçaklarla uyarıda bulunulduğunu duyurdu.

ÇİN ADALARDA SİLAH SİSTEMLERİNİ KURUYOR

Tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarında iki ABD gemisi görüldü. Güdümlü roket yok edicisi Higgins ve güdümlü roket kruvazörü Antietam, Paracel Adaları'na 12 deniz mili kadar yaklaştı. Yeni paylaşılan uydu fotoğrafları, Çin'in bu adalarda yeni silah sistemlerini kurduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, burada yapılan manevraların Çin'e gözdağı anlamına geldiğini belirtiyor.

ABD'DEN GÖZDAĞI ÇİN'DEN SERT TEPKİ!

Kendi egemenliklerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini savunan bir açıklama yayımlayan Çin Savunma Bakanlığı, ABD savaş gemilerinin bölgedeki varlığına tereddüde yer bırakmaksızın karşı çıktıklarını ifade etti. ABD gemilerinin bölgeyi terk etmeleri için gemilerle ve uçaklarla uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

"GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE SAVAŞA HAZIRLIK"

İki hafta önce ilk yerli uçak gemisini test eden Çin, geçen hafta da stratejik bombardıman uçaklarını tartışmalı Güney Çin Denizi'nde kullanmıştı. Aralarında H-6K'nın da bulunduğu bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtilmişti. Tatbikatın "Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi'ndeki savaşa hazırlık" olarak görülmesi gerektiği de Pekin'den gelen açıklamada yer almıştı.

ABD DE BÖLGEYE SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERMİŞTİ

Pentagon Sözcüsü Christopher Logan, bu tarz eylemlerin gerginliği artırarak, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etmişti. Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Pekin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor. ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezine Ortadoğu yerine Asya-Pasifik'i alıyor.