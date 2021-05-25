ABD'nin Georgia eyaletinde İsrail'e destek için uygulanan yasaya federal mahkemeden ret geldi

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" aleyhine Federal Mahkemeden karar çıktı.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" aleyhine Federal Mahkemeden karar çıktı.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BDS aleyhine açılan davada federal yargıcın ilgili eyalet yasasının anayasaya aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 yıl önce Filistinlilerin insan haklarını savunan aktivist Abby Martin'in İsrail-Filistin sorunu üzerine yapacağı etkinliğin Georgia eyaleti yetkililerinin anti-BDS yasası kapsamında iptal etmesi üzerine 'ifade özgürlüğü ihlali' gerekçesiyle dava açıldığı bilgisi paylaşıldı.

CAIR'in ifade özgürlüğü ve Filistinlerin hakları konusunda mücadelesinin devam edileceği vurgulanan açıklamada, anti-BDS yasası konusunda daha önce de Teksas, Arizona ve Maryland'de açılan benzeri davaların kazanıldığı hatırlatıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde uygulanan anti-BDS yasası, Amerikalı kurum ve işletmelere, eyaletle çalışmanın koşulu olarak İsrail hükümetini boykot etmeme ve aleyhine faaliyette bulunmama yemininin imzalanması şartını getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru