ABD'nin Georgia eyaletinde İsrail'e destek için uygulanan yasaya federal mahkemeden ret geldi
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ABD'nin Georgia eyaletinde İsrail'e destek için uygulanan yasaya federal mahkemeden ret geldi

ABD'nin Georgia eyaletinde İsrail'e destek için uygulanan yasaya federal mahkemeden ret geldi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" aleyhine Federal Mahkemeden karar çıktı.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" aleyhine Federal Mahkemeden karar çıktı.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BDS aleyhine açılan davada federal yargıcın ilgili eyalet yasasının anayasaya aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 yıl önce Filistinlilerin insan haklarını savunan aktivist Abby Martin'in İsrail-Filistin sorunu üzerine yapacağı etkinliğin Georgia eyaleti yetkililerinin anti-BDS yasası kapsamında iptal etmesi üzerine 'ifade özgürlüğü ihlali' gerekçesiyle dava açıldığı bilgisi paylaşıldı.

CAIR'in ifade özgürlüğü ve Filistinlerin hakları konusunda mücadelesinin devam edileceği vurgulanan açıklamada, anti-BDS yasası konusunda daha önce de Teksas, Arizona ve Maryland'de açılan benzeri davaların kazanıldığı hatırlatıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde uygulanan anti-BDS yasası, Amerikalı kurum ve işletmelere, eyaletle çalışmanın koşulu olarak İsrail hükümetini boykot etmeme ve aleyhine faaliyette bulunmama yemininin imzalanması şartını getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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