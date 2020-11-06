ABD'nin Georgia eyaletinde Biden ve Trump oyları eşit devam ediyor
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'nin Georgia eyaletinde Biden ve Trump oyları eşit devam ediyor

06.11.2020 07:26 | Son Güncelleme: 06.11.2020 07:30
ABD'nin Georgia eyaletinde Biden ve Trump oyları eşit devam ediyor

ABD Başkanlık seçimlerinde, Georgia eyaleti oy sayımı devam eden eyaletler arasında yer alıyor.

ABD Başkanlık seçimlerinde, Georgia eyaleti oy sayımı devam eden eyaletler arasında yer alıyor. Başkan Trump'ın oy sayımı başladığından itibaren başkanlık yarışını önde götürdüğü eyalette, son oy durumu iki aday arasında eşitlendi.

Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden eyalet oylarının yüzde 49,4'üne sahip olurken, 16 delegeye sahip eyalette oyların yüzde 98'i sayıldı.    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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