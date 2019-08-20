ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz
Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.
Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya Dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise "ABD'ye tarihi geçmiş soğuk savaş düşünce tarzını bırakmayı desteklemeyi tavsiye ediyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle