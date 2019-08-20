ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz

ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz

Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.

20.08.2019 23:29
ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz

Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya Dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise "ABD'ye tarihi geçmiş soğuk savaş düşünce tarzını bırakmayı desteklemeyi tavsiye ediyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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