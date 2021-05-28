ABD'nin Florida Keys açıklarında tekne alabora oldu: 2 ölü, 10 kayıp
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ABD'nin Florida Keys açıklarında tekne alabora oldu: 2 ölü, 10 kayıp

ABD'nin Florida Keys açıklarında tekne alabora oldu: 2 ölü, 10 kayıp
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

KEY ABD'nin Florida Keys açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

KEY ABD'nin Florida Keys açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Key West Adası açıklarında, Küba'dan gelen 20 kişilik büyük bir teknenin alabora olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin 2 kişinin cesedini çıkardığını belirten yetkililer, 10 kişinin arandığını kaydetti.

Kurtarılan 8 kişinin ise sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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