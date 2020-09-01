ABD'nin Florida kentinde 1 milyon değerindeki uyuşturucu sahile vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin Florida kentinde 1 milyon değerindeki uyuşturucu sahile vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde, 1 milyon dolardan (7.37 milyon lira) fazla piyasa değerindeki 35 kilo uyuşturucu sahile vurdu.

ABD'nin Florida kentinde 1 milyon değerindeki uyuşturucu sahile vurdu
01.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:20

ABD'nin Florida eyaletinde, 1 milyon dolardan  (7.37 milyon lira) fazla piyasa değerindeki 35 kilo uyuşturucu sahile vurdu.

Olay ABD'nin Florida eyaletinde geçen Pazartesi meydana geldi. ABD Sınır Koruma Miami Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla değerde yaklaşık 35 kilo uyuşturucu eyaletin Hollywood Plajı'nda sahile vurdu. 30 paket uyuşturucunun, sahilde güneşlenen biri tarafından bulunduğu ve bu kişinin polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Hollywood Polis Departmanı tarafından el konulan uyuşturucunun daha sonra Sınır Koruma'ya teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, Sınır Koruma'dan yapılan açıklamada, "Neyseki 35 kilo uyuşturucu topluluğumuza ulaşmadı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Emrah Beren Saat Pınar Tartan
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD'nin Florida kentinde 1 milyon değerindeki uyuşturucu sahile vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 12:27:14. #1.15#
title