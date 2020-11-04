ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden'a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor.
04.11.2020 02:18 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:22
ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden'a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor. Yaklaşık 1 saat sonra "salıncak eyalet" olan Florida'da sandıklar kapanacak. Florida'da henüz posta yolu ile kullanılan oyların etkisi ise bilinmiyor. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı