ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden'a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor.

ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden'a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor. Yaklaşık 1 saat sonra "salıncak eyalet" olan Florida'da sandıklar kapanacak. Florida'da henüz posta yolu ile kullanılan oyların etkisi ise bilinmiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı