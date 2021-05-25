ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya yasaklarını meneden yasa yürürlüğe girdi
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ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya yasaklarını meneden yasa yürürlüğe girdi

ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya yasaklarını meneden yasa yürürlüğe girdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, siyasi adaylara yasak getirmesi durumunda sosyal medya şirketlerine ceza öngören eyalet yasasını imzalayarak yürürlüğe koydu.

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, siyasi adaylara yasak getirmesi durumunda sosyal medya şirketlerine ceza öngören eyalet yasasını imzalayarak yürürlüğe koydu.

DeSantis, eyalet meclisinden geçen yasanın Silikon Vadisi elitlerine karşı bir hareket olduğunu belirterek, "ABD genelinde solcu medya ve büyük şirketler tarafından muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yasa, sosyal medya şirketlerinin kuralları ihlal etmeleri halinde siyasi adayların hesabını 14 güne kadar askıya alabileceğini ancak süresiz olarak kapatamayacağını veya yasaklayamayacağını belirtiyor.

Yasanın ihlal edilmesi halinde, eyalet seçim komisyonunun söz konusu sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin, diğer yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verebileceği kaydediliyor.

Ülkede ilk örnek olarak gösterilen ve sosyal medyada yasaklamaları yasaklayan söz konusu yasanın diğer eyaletlere de model olabileceğine dikkat çekiliyor.

6 Ocak Kongre baskınından sonra Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında asılsız yalanlar yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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