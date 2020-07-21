ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs protestosu ABD'de koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü haline gelen Florida eyaletinde vali protesto edildi.

ABD'de koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü haline gelen Florida eyaletinde vali protesto edildi.

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakaları azalırken Florida, Teksas, Arizona ve California eyaletlerinde koronavirüs salgınının önüne geçilemiyor. Pandemi sürecini iyi yönetememekle eleştirilen Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, Orlando'daki basın toplantısı sırasında protesto edildi. Protestolar başında Vali DeSantis, konuşmasına devam etmeye çalışırken, sözleri protestocular tarafından sık sık kesildi.

PROTESTOCULAR "ELİNDE KAN VAR" SLOGANLARI ATILDI

Bir grup protestocu Vali DeSantis'e 'Utan', 'Halka açık yalan söylüyorsun', 'Dinlemeyin', 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' ve 'Elinde kan var' diye bağırdı. Protesto düzenleyen grup polislerin zoruyla salondan çıkarıldı.

Protestocular binayı terk ettikten sonra Vali DeSantis, "Polisin bütçesini kesin diyorlar. Bu çok yanlış, biz her zaman kolluk kuvvetlerimizi destekliyoruz. İyi ki varlar !" ifadelerini kullandı.Protestocular dışarı çıkarılmasına rağmen bağırmaya devam etti ve zaman zaman valinin konuşmasını bastırdı. Orange County Şerif Ofisi'nden bir temsilci protestocuların etkinliğe nasıl girdiğini bilmediğini ve tutuklama yapılmadığını söyledi. Olayın gerçekleştiği kan ve plazma bağış derneği OneBlood'un CEO'su Bud Scholl da protestocular hakkında "Umarım hiçbiri hastalanmaz" yorumunu yaptı.

FLORIDA ÜLKE GENELİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Koronavirüsün yayılmasına rağmen eyalet genelinde kısıtlamalar artmazken Florida, ABD genelinde en çok koronavirüsün görüldüğü listede üçüncü sırada yer alıyor.

Florida'da 360 binin üzerinde koronavirüs vakası varken hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı. 21 milyonluk Florida'da test sayısı 3 milyonu geçti. Eyalette hastane kapasiteleri bazı şehirlerde yüzde 95'leri bulurken koronavirüs testlerinin sonuçlarının ulaşması yoğunluktan dolayı 2 haftayı geçiyor.

Kaynak: DHA