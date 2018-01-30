ABD'nin "Filistinli Mültecilere Yardımı" Askıya Alması
ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) tahsis ettiği 125 milyonluk dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması protesto ediliyor.
ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) tahsis ettiği 125 milyonluk dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması protesto ediliyor.
Ramallah'taki Filistinli mülteciler, yardımların askıya alındığı UNRWA'nın, "tasfiye" girişimine maruz kaldığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu binası önünde eylem düzenledi.
UNRWA'ya desteğin sürmesini talep eden eylemciler, ABD'nin yardımları askıya alma kararına tepki gösterdi.
Eyleme katılan Filistinli sığınmacı Mahmud Alyan mülteci kamplarında ekonomik durumların oldukça zorlaştığını belirterek uluslararası topluma UNRWA'ya karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.
Alyan, sağlık ve eğitim hizmetlerine dokunulması durumunda kamplarda sosyal patlamaların yaşanabileceğini kaydetti.