ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu. VOA Türkçe, Amerika ve Türkiye arasında bir süredir gerginliğe neden olan bu konunun sokakta nasıl yankı bulduğu sorusuna yanıt aradı