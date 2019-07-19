ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'

ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu. VOA Türkçe, Amerika ve Türkiye arasında bir süredir gerginliğe neden olan bu konunun sokakta nasıl yankı bulduğu sorusuna yanıt aradı


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