ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'
ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu. VOA Türkçe, Amerika ve Türkiye arasında bir süredir gerginliğe neden olan bu konunun sokakta nasıl yankı bulduğu sorusuna yanıt aradı
Kaynak: DailyMotion.com
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