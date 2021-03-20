ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali
ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmaliMİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakıt ihmali yapıldığını bildirdi.
ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakıt ihmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'Joint Protected Entry Exercise' kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı