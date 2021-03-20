ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

20.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:51
ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmaliMİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakıt ihmali yapıldığını bildirdi.

ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 F-18 savaş uçağına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakıt ihmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'Joint Protected Entry Exercise' kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin F-18 savaş uçaklarına yakıt ikmali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:52:23. #1.16#
title