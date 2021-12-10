ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti - Haberler
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ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti

ABD'nin ev sahipliğindeki
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu ve bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu ve bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen ve dün başlayan "Demokrasi Zirvesi", Biden'ın yaptığı konuşma ile sona erdi. Biden, konuşmasında demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu belirterek bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini ve iki gün süren zirvede birçok tarafı bir araya getirdiklerini söyledi.

Medya özgürlüğü, kadın ve kız çocuklarının statüsünün iyileştirilmesi ve insan haklarının güçlendirilmesinin şu anda demokrasilerin önceliği olması gerektiğine işaret eden Biden, "ABD, ülke içinde demokrasini güçlendirme ve tüm dünyada demokrasinin getirilerini kanıtlamak için küresel ortaklarıyla çalışma sözüne bağlıdır." mesajı verdi.

Biden, bu zirveden sonra tüm dünyada demokrasi konusunda kaydedilecek ilerlemenin değerlendirileceğini kaydederek "Gelecek, halkının potansiyelini silenlerin değil insan onurunu kucaklayanların, demir yumrukla halkını boğanların değil halkına nefes alma hürriyetini sağlayanların olacaktır." dedi.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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