ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanından Afganistan açıklaması: "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanından Afganistan açıklaması: "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu"

ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanından Afganistan açıklaması: 'Maalesef fişi çektik ve sonuç bu'
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli orgeneral Raymond Thomas, Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği ilçelerde örgüte silahlarını teslim eden Afganların görüntülerini paylaşarak, "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu." ifadesini kullandı.

ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli orgeneral Raymond Thomas, Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği ilçelerde örgüte silahlarını teslim eden Afganların görüntülerini paylaşarak, "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thomas, Amerikan medyasının, işgal sırasında ABD ordusu ile çalışan Afgan tercümanların durumunu gündeme sıklıkla getirip Afganistan'ın genel durumuna kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

Thomas, paylaşımında "Tercümanların tahliyesi için yaygara koparmayı ileriyi görememek ve haksızlık olarak buluyorum. Peki ya ülkeleri için aktif olarak savaşan/ölen 350 bin Afgan güvenlik gücü mensubu ne olacak, orada daha da fazla acı çekecek milyonlarca Afgan kadını ne olacak? Maalesef fişi çektik ve sonuç bu." görüşünü dile getirdi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile masaya oturmuş ve yapılan anlaşma kapsamında 1 Mayıs'ta tüm Amerikan askerlerinin ülkeden çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden, bu tarihte tamamen çekilmenin mümkün olamayacağını açıklamış ve 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanması için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) talimat vermişti.

CENTCOM salı günü yaptığı açıklamada, çekilmenin yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını bildirmişti.

İşgal sırasında Amerikan ordusu ile çalışmış Afganların ABD'ye gelmeleri için Özel Vize Programı'na tabi tutulmaları tartışılıyor.

Bu sürecin gecikmesi durumunda söz konusu Afganların, Guam Adası'na tahliye edilmeleri de gündemde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanından Afganistan açıklaması: "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:44:33. #1.15#

title