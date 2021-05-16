ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı
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ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin eski başkanı John F. Kennedy'nin İsveçli kız arkadaşına kendi elyazısıyla yazdığı mektuplar, Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara satıldı.

ABD'nin eski başkanı John F. Kennedy'nin İsveçli kız arkadaşına kendi elyazısıyla yazdığı mektuplar, Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara satıldı.   

ABD'nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından bizzat İsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post'a yazılmış elyazısı mektuplar, ABD'nin Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu. Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post'a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı "Hayatımın parlak bir anısı" kelimeleriyle nitelendiriyor.

'EĞER EVLENMEZSEN GEL'

2011 yılında hayata veda eden von Post'un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy'nin henüz senatörken yazdığı belirtildi. ABD senatosunun antetli kağıdına yazılan mektupların içeriğinde, ikilinin İsveç'e yaptığı romantik gezinin ve von Post'un evleneceği haberinin yansımaları yer alıyor. Von Post'un evlenme haberine karşılık Kennedy mektubunda "Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD'ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun" yazdığı görülüyor. Kennedy "Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı…. Harikasın ve seni özlüyorum" sözleri yer alıyor.     


ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı
ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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