ABD'nin Eski Başkan Adayı Senatör John Mccain Yaşamını Yitirdi

Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain (81) bir yılı aşkın bir süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü.

McCain'in ailesi, Cuma günü senatörün artık çok ağır gelen kanser tedavisini bıraktığını açıklamıştı.

2000 yılında önseçimleri aynı partili rakibi George W. Bush'a kaybeden Arizona senatörü, 2008'deyse partisinin adaylığını kazandı, ama seçimi Amerika'nın ilk siyah başkanı olacak Barack Obama'ya kaybetti. - İstanbul