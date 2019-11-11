ABD'nin "erken seçim" açıklamasına Irak'tan cevap geldi

11.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:24

ABD'nin Irak'taki protestoları sonlandırmak için erken seçime gidilmesi önerisine Şii Asaib Ehlihak Hareketi Genel Sekreteri Kays El-Hazali yanıt verdi. El-Hazali, "Beyaz Saray'ın açıklaması ABD'nin Irak işlerine ne kadar müdahale ettiğini ortaya çıkarmasının yanı sıra erken seçimin ABD projesi olduğunu kanıtlıyor" dedi.



ABD'nin Irak'taki protestoları sonlandırmak için erken seçime gidilmesi önerisine, İran'a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehlihak Hareketi Genel Sekreteri Kays El-Hazali'den cevap geldi. El-Hazali, "Beyaz Saray'ın açıklaması ABD'nin Irak işlerine ne kadar müdahale ettiğini ortaya çıkarmasının yanı sıra erken seçimin ABD projesi olduğunu kanıtlıyor. ABD'nin bu projesini ülkedeki karar merci daha önce de reddetmişti" şeklinde açıklama yaptı.



ABD Beyaz Saray Sözcüsü bu sabah yaptığı açıklamada Irak hükümetini seçim reformları yapmaya ve erken seçime çağırmıştı.



Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protesto gösterilerinde İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 301 kişi hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA