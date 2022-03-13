ABD'nin Erbil konsolosluğuna yönelik füzeli saldırısı düzenlendi
AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik terör saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, saldırıdan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.
AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel