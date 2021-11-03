ABD'nin en prestijli ödülünü alan Irmak, kendi oyun şirketini kurmak istiyor

BURSA (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Çavun'un kızı Irmak Çavun (20), dünyanın en prestijli oyun çizme yarışmasında kazandığı ödülü, pandemi nedeniyle 2 yıl sonra aldı. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Writer & Illustrators Of The Future (Geleceğin İllüstratörleri) isimli bilim kurgu ve fantastik hikaye yarışmasında ödül alan ilk Türk olarak tarihe geçen Irmak Çavun, kendi oyun şirketini kurmak istediğini söyledi.

Bursa'da yaşayan Prof. Dr. Sinan Çavun ile Ebru Çavun'un kızları Irmak, 4 yaşında başlayan resim çizme yeteneğini zamanla geliştirdi. Katıldığı birçok resim yarışmasında ödüller kazanan Çavun, oyun karakterleri çizmeye yöneldi. Dijital alanda çizdiği karakterlerle, 37 yıldır Amerika'da düzenlenen Writer & Illustrators of the Future yarışmasını kazandı. 2019 yılında sonuçları açıklanan yarışmanın ödül töreni ise pandemi nedeniyle 2 yıl sonra ekim ayında ABD'de yapıldı. Geleceğin Oyun Yazarı ve Çizeri tek Türk olan Irmak Çavun, ödülünü Los Angeles'ta, ailesinin de katıldığı törenle aldı.

"Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, aileler çocuklarındaki yetenekli kısımların genelde hobi olarak devam etmesini istiyorlar. Akademik alanda başarılı olmasını istiyorlar. Resim, spor, kültür, şarkı… Mesela sesi çok güzeldir. Birtakım ekstra yeteneklerinin hobi olarak kalmasını ve devam etmesini istiyorlar. Bence belki de en büyük yanlışımız burada. Bir çocuk bir alana yetenekliyse o alanda o çocuğun desteklenmesi lazım. Bunun yalnızca aileye de bırakılmaması lazım. Türkiye'de maalesef eğitim sistemimiz yalnızca akademik anlamdaki başarılarla desteklenmeye çalışılıyor. Ama o yan dallar dediğimiz diğer dallarda ailenin üzerine tüm sorumluluk kalıyor. Aile getirip götürmek zorunda, aile masrafları karşılamak zorunda. Bu da mümkün değil. Benim ekonomik durumum iyi olduğu için Irmak'ın bu alanda gelişmesinde yardımcı oldum. Ama ekonomik yapısı iyi olmayan bir aile durumunda maalesef o yetenekler köreliyor ve belki de kendi alanında kendi yeteneğinde dünya çapında bir kişi olacakken sevmediği bir işi yapan bir insan konumuna gelebiliyor çocuklarımız."