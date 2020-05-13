ABD'nin en kalabalık üniversitesinden yüz yüze eğitime yeni erteleme NEW ABD'nin en kalabalık yüksek öğretim kurumu olan California State Üniversitesinin (CSU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ihtimali nedeniyle derslere çevrimiçi devam etme kararı aldığı bildirildi.

NEW ABD'nin en kalabalık yüksek öğretim kurumu olan California State Üniversitesinin (CSU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ihtimali nedeniyle derslere çevrimiçi devam etme kararı aldığı bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin 23 kampüs ve 480 bin öğrenci ile en kalabalık üniversitesi olan CSU'nun yöneticisi Timothy P. White, dün yapılan yönetim toplantısında, "Okulumuzun kampüs eğitimine dönmesi, toplam kadrosu ile 500 binin üzerinde insanın birbirine yakınlaşması demek, bu yaklaşım için hazır değiliz." ifadeleri ile uzaktan eğitime devam edeceklerini belirtti.

White, akademik araştırmacıların ve uzmanların salgının ikinci ve üçüncü dalgasını öngördüğünü, bu yüzden 2021 yazına kadar yüz yüze eğitime geçmenin doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

Haberde, 300 bin öğrenci ile eyaletin ikinci kalabalık üniversitesi olan California Üniversitesi'nin ise henüz kararını netleştirmediği ancak CSU'nun aldığı kararın nüfusu kalabalık olan üniversite yönetimlerini aynı yönde etkileyeceği belirtildi.

Öte yanan Amerikan Kongresinin salgından maddi zarar gören üniversiteleri kurtarmak için onayladığı 14 milyar dolarlık federal kurtarma paketinin yeni sezon kayıtlarında önemli düşüş olması durumunda yetmeyeceği, birçok üniversitenin iflas edebileceği konuşuluyor.

Kaynak: AA