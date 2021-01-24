ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında
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ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında

24.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:58
ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında

ABD'de 81 yaşındaki Erika Rischko yaptığı fitness sporu ile ülkesinin en fit büyükannesi oldu.

ABD'de 81 yaşındaki Erika Rischko yaptığı fitness sporu ile ülkesinin en fit büyükannesi oldu. 

Erika Rischko, 1940 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. İki çocuk annesi ve beş torun sahibi Rischko, ülkede en fit büyükannesi olarak biliniyor. TikTok adlı uygulamada 100 binin üzerinde takipçiye sahip olan Rischko yaptığı egzersizleri sosyal medyada paylaşarak fenomen haline geldi. En yaşlı fit görünüme sahip Rischko'nun yaptığı egzersizler gençlere taş çıkarıyor.

Rischko fit görünmenin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Yaşlı insanların sıkıcı ve hareketsiz olduğu klişeleri yıkmalıyız. Kendime ve vücuduma değer veriyorum. Yıllardır fitness  yapıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.


ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında
ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında
ABD'nin en fit büyükannesi 81 yaşında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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