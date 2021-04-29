ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır
ABD'nin New York kentinde yapımı tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışı ertelenen ülkenin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılıyor.
ABD'nin New York kentinde yapımı tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışı ertelenen ülkenin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılıyor. Hazırlıkları son hızla devam eden LEGOLAND, ABD'nin en önemli eğlence merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol