ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır
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ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde yapımı tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışı ertelenen ülkenin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılıyor.

ABD'nin New York kentinde yapımı tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışı ertelenen ülkenin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılıyor. Hazırlıkları son hızla devam eden LEGOLAND, ABD'nin en önemli eğlence merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır
ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır
ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır
ABD'nin en büyük tema parklarından biri olacak LEGOLAND açılışa hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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