ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası

18.11.2020 02:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:10
ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası

ABD'nin en büyük ve en eski izcilik kulübü The Boy Scouts of America (BSA) hakkında 93 bine yakın cinsel taciz şikayetinde bulunuldu.

ABD'nin en büyük ve en eski izcilik kulübü The Boy Scouts of America (BSA) hakkında 93 bine yakın cinsel taciz şikayetinde bulunuldu.

CNN'e konuşan mağdurların avukatlarından Andrew Van Arsdale, şikayet sahiplerine başvurmaları için 23 Kasım Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre verildiğini belirterek cinsel taciz olaylarının BSA içinde "konuşulmayan kural" haline geldiğini bildirdi.

Arsdale, 19 aydır binlerce taciz kurbanı ile görüştüğünü, taciz olaylarının ülke genelinde 1960'lara kadar uzandığını, şimdiye kadar şikayette bulunanların 93 bin 700'ü bulduğunu anlattı.

İddialarla ilgili BSA'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Geçmişte yaşadıkları tacizi dile getirenlerin acılarını geri alamayacak olmanın üzüntüsü içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Ülke genelinde klube açılan taciz ve istismar davalarından sonra BSA, ödeyeceği tazminat yükü nedeniyle şubatta iflas başvurusunda bulunmuştu.

110 yıllık tarihe sahip izcilik kulübünün hala 2 milyon civarında kayıtlı üyesinin bulunduğu, 1 ila 10 milyar dolar arasında da mal varlığının olduğu tahmin ediliyor.

BSA ülke genelinde çocuk ve gençler için doğada düzenlediği eğitim içerikli kamp ve etkinliklerle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu
En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu
Türkiye'nin en büyük kazısında 6 ayda 2 bin parça eser ortaya çıkarıldı
Türkiye'nin en büyük kazısında 6 ayda 2 bin parça eser ortaya çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek - HaberlerSon dakika haber: Isparta'da gıda zehirlenmesi: 2 ölü - HaberlerRestoran, lokanta, kafe gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek - HaberlerHafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları... - HaberlerÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. - HaberlerHafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar - HaberlerSon dakika haberleri... Suudi Arabistanlı tutuklu alim Selman el-Avde'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası - HaberlerSon dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi - HaberlerSon dakika haber... Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı - HaberlerSon dakika haber... Arnavutköy'de silahlı saldırı: 2 yaralı - HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - HaberlerSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü - HaberlerDamadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Berk Oktay İrem Derici Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Şenol Güneş Gökhan Gönül Samet Aybaba Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Bursa Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin en büyük izcilik kulübüne 93 bine yakın cinsel taciz davası - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 02:11:41. #1.14#
title