ABD'nin eleştirdiği DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: İstifa etmeyeceğim
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'den gelen istifa çağrılarına ilişkin görevini sürdüreceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
22.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:47
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'den gelen istifa çağrılarına ilişkin görevini sürdüreceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com