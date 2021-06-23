ABD'nin El Paso kentindeki kampta göçmen çocuklar zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan El Paso kentindeki kampta çocukların çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan El Paso kentindeki kampta çocukların çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, salgın hastalıkların kol gezdiği Fort Bliss askeri üssündeki kampta cinsel istismar vakaları yaşanıyor, çocuklara pişirilmemiş yiyecekler veriliyor.

ABD-Meksika sınırını kendi başlarına geçen ve aileleriyle yeniden bir araya gelmeyi bekleyen 2 binden fazla çocuğun kaldığı kampta çalışanlar ve çocuklarla çeşitli görüşmeler yapıldı. Buna göre, kamptaki çocuklardan bazılarının cinsel istismara uğradığı, çocuklara çiğ et verildiği, bazılarının da saatlerce tıbbi müdahale beklediği tespit edildi.

Cinsel istismar iddiaları

Bir personel tarafından gizlice kaydedilen bir kamp eğitim oturumunda, bir personelin bir çocukla uygunsuz bir şekilde yakalandığının konuşulduğunu aktarırken, başka bir çalışan da ABD İç Güvenlik Bakanlığının personelle bir tecavüz vakası hakkında konuştuğunu belirtti.

Kampta hastalıklar kol geziyor

12 çadırdan oluşan kampın çalışanlarından biri, yüzlerce çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek koronavirüse ek olarak boğaz enfeksiyonları ve grip salgınının da görüldüğünü ifade etti.

Acil müdahaleye ihtiyaç duyan çocuklardan bazıları tedavi imkanına erişemiyor.

Kampta 38 gün kaldıktan sonra geçen ay serbest bırakılan 15 yaşındaki bir genç, yaptığı açıklamada, kampa geldikten kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalandığını ve ağır şekilde hastalandığını söyledi. Genç, iyileştikten sonra kalabalık başka bir çadıra gönderildiğini ve yeniden hastalandığını anlattı.

Çocuklar yiyeceklerden şikayetçi

Kamp çalışanları, yiyeceklerin genellikle yenilebilir olduğunu söylerken, 15 yaşındaki bir çocuk çiğ et yediğini şöyle anlattı:

"Bazen tavuklar kanlı, etler de epey kırmızı oluyor. Aç kalamayacağımız için yemek zorunda kaldık ama daha sonra hastalandım."

"İntiharı düşündüm"

Çalışanlar, çok sayıda çocuğun depresyonda olduğunu ve kendilerine zarar vermeye çalıştıklarını aktardı.

Bir genç, kamptan bir daha asla çıkamayacağını ve ailesini bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyledi. Genç, "Çok kötü hissettiğim bir zamanda intiharı düşündüm." dedi.

ABD sınırını geçerken gözaltına alınan çocuklar, önce Sınır ve Gümrük Koruma'nın gözetiminde daha sonra Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığınca ailelerinin durumu netleşene kadar belirlenen yerlerde kalıyor.

Sınırdaki yasa dışı göçmen sorunu tam bir insani krize dönüşmüşken ABD yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanıp ebeveynlerinden alınan yüzlerce çocuğu daha sonra ailelerine ulaştıramadığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz