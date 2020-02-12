ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti
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ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti

Fransız şarap üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30
ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti

Fransız şarap üreticileri, 'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi.


ABD Başkanı Avrupalı havacılık devi Airbus'ın aldığı devlet destekleri sayesinde Amerikalı Boeing karşısında haksız rekabet gücü kazandığını ileri sürerek ekim ayından itibaren Fransız şarabı gibi Avrupa'dan ithal edilen başlıca ürünlere yüzde 25 ilave gümrük vergisi koymaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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