ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var

26.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:50

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere dünya genelinde 800 civarında üssü bulunuyor.

ABD'nin son yıllarda Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgede kapanan askeri üstleri olmasına rağmen hali hazırda dünya genelinde kimi küçük radar üsler, kimi de bir şehir büyüklüğünde olmak üzere 800 civarında üssü bulunuyor. Bu üstlerin sürdürülebilmesinin maliyeti ise 200 milyar doların üzerinde. ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri ise ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.

ORTA DOĞU'DA 60-70 BİN ASKER

ABD üsleri düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar farklı Savunma Bakanlığına bağlı tüm ABD Askeri yapılanmaları içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise 60-70 bini Orta Doğu'da olmak üzere 180 bin civarında. Bu rakamlar özellikle başka ülkelerde sabit üssü bulunan ülkelerin toplamda 17 ülke olduğu ve toplamda 70 civarında ülke bulunduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.

ABD ÜSLERİNİ TERK ETMİYOR

ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD'nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gözüküyor. Buna bir örnek olarak ABD'nin Almanya'daki üssü Ramstein gösterilebilir. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kurmuş olduğu bu üs halen ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak hizmet ediyor ve 53 bin personel ile ABD'nin ABD toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD'NİN ALMANYA'DA 87 ÜSSÜ VAR

ABD'nin Ramstein dışında Almanya'da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor. Almanya'yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.

En çok ABD üssü olan ülkeler sırasında ise Türkiye 9 askeri yapılanma ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye'de bulunan en büyük ve bilinen askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950'lerde Türkiye'nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerine ait birlikler görev yapıyor ve yaklaşık 2 bin 500 personel görev yapıyor.

KULLANILMAYAN ÜSLERİNİN MALİYETİ YILLIK 500 MİLYON DOLAR

ABD'nin dünya çevresine yayılan devasa üsleri noktasında, Japonya'da Okinawa'da 2018 yılında 70 bin kişiyle, Almanya Ramstein Üssü önünde binlerce kişi ile gerçekleştirilen eylemlerle sık sık protesto ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, var olan üslerin kapasitesi ihtiyacın yüzde 21 fazlası iken bu üslerde bulunan altyapının yüzde 30'u yine Pentagon verilerine göre zayıf veya çöküyor. ABD'nin sadece kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon doları geçiyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İHA