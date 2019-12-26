ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var
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ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere dünya genelinde 800 civarında üssü bulunuyor.

26.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:35
ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var

ABD'nin , ve dahil olmak üzere dünya genelinde 800 civarında üssü bulunuyor.


ABD'nin son yıllarda Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgede kapanan askeri üstleri olmasına rağmen hali hazırda dünya genelinde kimi küçük radar üsler, kimi de bir şehir büyüklüğünde olmak üzere 800 civarında üssü bulunuyor. Bu üstlerin sürdürülebilmesinin maliyeti ise 200 milyar doların üzerinde. ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri ise ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.


Orta Doğu'da 60-70 bin asker


ABD üsleri düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar farklı Savunma Bakanlığına bağlı tüm ABD Askeri yapılanmaları içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise 60-70 bini Orta Doğu'da olmak üzere 180 bin civarında. Bu rakamlar özellikle başka ülkelerde sabit üssü bulunan ülkelerin toplamda 17 ülke olduğu ve toplamda 70 civarında ülke bulunduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.


ABD üslerini terk etmiyor


ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD'nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gözüküyor. Buna bir örnek olarak ABD'nin Almanya'daki üssü Ramstein gösterilebilir. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kurmuş olduğu bu üs halen ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak hizmet ediyor ve 53 bin personel ile ABD'nin ABD toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.


ABD'nin Almanya'da 87 üssü var


ABD'nin Ramstein dışında Almanya'da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor. Almanya'yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.


En çok ABD üssü olan ülkeler sırasında ise Türkiye 9 askeri yapılanma ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye'de bulunan en büyük ve bilinen askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950'lerde Türkiye'nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerine ait birlikler görev yapıyor ve yaklaşık 2 bin 500 personel görev yapıyor.


Kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon dolar


ABD'nin dünya çevresine yayılan devasa üsleri noktasında, Japonya'da Okinawa'da 2018 yılında 70 bin kişiyle, Almanya Ramstein Üssü önünde binlerce kişi ile gerçekleştirilen eylemlerle sık sık protesto ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, var olan üslerin kapasitesi ihtiyacın yüzde 21 fazlası iken bu üslerde bulunan altyapının yüzde 30'u yine Pentagon verilerine göre zayıf veya çöküyor. ABD'nin sadece kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon doları geçiyor.


Dünya çevresinde büyüklükleri ile öne çıkan diğer büyük sabit üsler ise şöyle:


Afganistan


Bagram Air Base


Camp Dwyer


Camp Leatherneck


FOB Delaram


Kandahar Int. Airport


Shindand Airbase


Bahreyn


NRCC Bahrain


NSA Bahrain


Belçika


USAG Benelux


USAG Brussels


Bulgaristan


Aitos Logistics Center


Bezmer Air Base


Graf Ignatievo Air Base


Novo Selo Range


Küba


Guantanamo Bay


Cibuti


Camp Lemonnier


Almanya


Campbell Barracks


Landstuhl Medical Center


NATO Base Geilenkirchen


Panzer Kaserne


Patrick Henry Village


Ramstein AB


Spangdahlem Air Base


USAG Ansbach


USAG Bamberg


USAG Baumholder


USAG Darmstadt


USAG Garmisch


USAG Grafenwoehr


USAG Heidelberg


USAG Hessen


USAG Hohenfels


USAG Kaiserslautern


USAG Mannheim


USAG Schweinfurt


USAG Stuttgart


USAG Wiesbaden


Yunanistan


NSA Souda Bay


Grönland


Thule Air Base


Guam


Andersen AFB


Naval Base Guam


Naval Forces Marianas


Irak


Camp Baharia


Camp Banzai


Camp Bucca


Camp Fallujah


Camp Taji


Camp Victory


COP Shocker


FOB Abu Ghraib


FOB Grizzly


FOB Sykes


Joint Base Balad


Victory Base Complex


İtalya


Aviano AB


Camp Darby


Caserma Ederle


NAS Sigonella


NSA Gaeta


NSA La Maddalena


NSA Naples


Japonya


Camp Courtney


Camp Foster


Camp Fuji


Camp Gonsalves


Camp Hansen


Camp Kinser


Camp Lester


Camp McTureous


Camp S.D. Butler


Camp Schwab


Camp Zama


Fleet Activities Okinawa


Fleet Activities Sasebo


Fleet Activities Yokosuka


Fort Buckner


Kadena Air Base


MCAS Futenma


MCAS Iwakuni


Misawa Air Base


Naval Air Facility Atsugi


Torii Station


Yokota Air Base


Yontan Airfield


Kosova


Camp Bondsteel


Kuveyt


Ali Al Salem Airbase


Camp Arifjan


Camp Buehring


Camp Doha


Camp New York


Camp Patriot


Camp Spearhead


Camp Virginia


Kırgızistan


Transit Center at Manas


Hollanda


Joint Force Command


USAG Schinnen


Peru


Naval Medical Research Unit Six


Portekiz


Lajes Field


Porto Riko


Fort Buchanan


Katar


Al Udeid Air Base


Suudi Arabistan


Eskan Village Air Base


King Abdul Aziz Air Base


King Fahd Air Base


King Khalid Air Base


Riyadh Air Base


Singapur


COMLOG WESTPAC


Güney Kore


Camp Carroll


Camp Casey


Camp Castle


Camp Eagle


Camp Hovey


Camp Humphreys


Camp Market


Camp Red Cloud


Camp Stanley


Fleet Activities Chinhae


K-16 Air Base


Kunsan Air Base


Osan Air Base


USAG Daegu


USAG Yongsan


İspanya


Morn Air Base


Naval Station Rota


Türkiye


Incirlik Air Base


Izmir Air Base


Birleşik Krallık


RAF Alconbury


RAF Croughton


RAF Fairford


RAF Lakenheath


RAF Menwith Hill


RAF Mildenhall - LOS ANGELES

Kaynak: İHA
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