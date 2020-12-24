ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
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ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

24.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:16
ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

ABD'nin doğu yakası için bugün ve yarın şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapıldı.

ABD'nin doğu yakası için bugün ve yarın şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapıldı.

Geçen haftaki kar fırtınasında en az 3 kişinin can verdiği ABD'de yine doğu yakası için "olumsuz hava şartları" uyarısı yayımlandı.

AccuWeather'ın yayımladığı verilere göre, ülkede bugün ve yarın özellikle kuzeydoğu bölgesi başta olmak üzere doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı verildi.

New York ve Boston gibi önemli şehirleri de etkilemesi beklenen fırtına ve sellerde, rüzgar hızının saatte 80-95 kilometreyi bulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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