ABD'nin deniz hava üssüne silahlı saldırı
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.
Öte yandan yerel medya en az 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın yerel saatle 06.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. - FLORIDA