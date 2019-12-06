ABD'nin deniz hava üssüne silahlı saldırı
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ABD'nin deniz hava üssüne silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

06.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:33
ABD'nin deniz hava üssüne silahlı saldırı

ABD'nin eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.


ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.


Öte yandan yerel medya en az 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın yerel saatle 06.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA
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