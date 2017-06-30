ABD'nin Deaş'la Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk Ankara'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Ankara'da kabul etti.



McGurk, Türkiye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Önal ile bir araya geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, McGurk'ün 28-29 Haziran tarihlerinde Suriye'ye giderek, DEAŞ'ı mağlup etmek için yerel ortaklarla görüş alışverişinde bulunduğu bildirilmişti.



Açıklamada, McGurk'ün Rakka'nın kuzeyindeki terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde devam eden insani ve istikrarı sağlama yardımlarına tanık olduğu belirtilirken, McGurk'ün DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından yönetimi konularında yerel liderler ile yoğun görüşmeler yaptığı kaydedilmişti.



McGurk'ün DEAŞ sonrası Rakka'daki istikrar çabalarını görüşmek üzere Rakka Sivil Konseyi ile bir araya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi'nin DEAŞ'tan kurtarılan Tabka ilçesini de ziyaret ettiği vurgulanmıştı.